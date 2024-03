Michelle Hunziker smaschera la manager | “L’ha fatto per la prima volta dopo 27 anni” – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024)tutti questinon si aspettava di essere trattata così, invece con suo grande stupore alla fine è successo. Colpo di scena nella vita diche in queste ultime ore si è trovata a confrontarsi con la sua storica, quello che è successo a casa sua ha lasciato di stucco la conduttrice che in 27passati insieme mai aveva ricevuto un trattamento del genere.e lata – (Foto: Ansa) – Cityrumors.itAppuntamento fuori dagli schemi per la celebre showgirl che in questo 2024 è tornata a divertire e ad emozionare il proprio pubblico con le sue trasmissioni. Nuova edizione per la sua ...