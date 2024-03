Michelle Hunziker | la brutta notizia per lei è appena arrivata | “È un incubo”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Personaggi tv., la nota showgirl e conduttrice televisiva ha da poco ricevuto una. Scopriamo insieme di cosa si tratta e che cosa sta succedendo.Leggi anche: “Mi spaventava”. Marco Liorni, il conduttore sorprende tutti: c’entra la Rai Leggi anche: “Uomini e Donne”: una dama lascia, Gemma si riprende la scena, unaper la nota showgirlè tornata su Canale Cinque in prima serata con il suo programma “Impossible & Friends”. La trasmissione, giunta alla sua terza edizione, non sembra aver raggiunto gli stessi risultati delle due precedenti. Nonostante la grande promozione del programma, il suo ...

Rai1 ha mandato in onda in prima serata il film Poli Opposti con Luca Argentero . Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha presentato la seconda puntata del suo show, Michelle Impossible & ... (dilei)

Bionde esplosive: Michelle Hunziker e Diletta Leotta si esibiscono insieme come 'Barbie Girls' in tv, guarda: Michelle Hunziker nel suo show su Canale 5 accoglie Diletta Leotta. Le sue prima parlano della parità di genere, poi si esibiscono insieme come ‘Barbie Girls’. In tv, accattivanti e sexy, la 47enne me ...gossip

Ascolti tv 13/3: Hunziker e Mattino 4, profondo rosso. Tutti i dati: Dati, dettagli e approfondimenti dei programmi televisivi in onda durante la giornata di mercoledì 13 marzo 2024 ...gossipetv

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Michelle Impossible vince timidamente, bene Poli Opposti, Chi l'ha visto sempre alto: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 13 marzo 2024 ha offerto ...msn