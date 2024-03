Mi è venuto addosso | querelo Paolo Virzì | la prima proiezione del film finisce in disgrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Non è andata benissimo ladi Un altro Ferragosto, ultimodi, andata in scena al cinema Ambrosio di Torino. Il regista toscano, irritato dai problemi tecnici che hanno funestato la serata, ha dato in escandescenze rimediando la dura replica dal direttore della sala, l'esercente Sergio Troiano, che ora minaccia di denunciarlo. La visione per i telespettatori del sequel del fortunatissimo cult del 1996 Ferie d'agosto, che vede tra i protagonisti ancora una volta Sabrina Ferilli e Silvio Orlando, con la prestigiosa new entry Christian De Sica, è stata disturbata dal volume sballato nel primo tempo e dal vetro sporco della camera dinel secondo. "Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto - si è alzato a un certo punto, ...