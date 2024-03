Mezza Quaresima | meteo favorevole | confermati Rasgament della Ègia e sfilata

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bergamo. Arrivano belle notizie per i tanti amantia Bergamo. Il ricco programma dei festeggiamenti, fra i quali spiccano il tradizionale “” il sabato sera e lala domenica pomeriggio, è stato confermato. Le manifestazioni, che inizialmente erano previste lo scorso fine-settimana (9-10 marzo, ndr), erano state rinviate al week-end successivo, ossia quello di sabato 16 e domenica 17 marzo. Le previsioniquesta volta sono favorevoli, quindi tutto si svolgerà regolarmente: l’attesa è molta e le iniziative quest’anno avranno un significato particolare, perché si inseriscono nelle celebrazioni del centenario del Ducato di Piazza Pontida, che ne cura l’organizzazione. Ma veniamo al dettaglio degli ...

Arezzo, 12 marzo 2024 – Un punto informativo per rispondere alle domande sul Pronto badante . È quello aperto alle Fiere di Mezza Quaresima a Sansepolcro per dare indicazioni e informazioni sul ... (lanazione)

Bergamo. Domenica 17 marzo, in concomitanza con la sfilata di Mezza Quaresima , che prevede la chiusura del centro cittadino, Atb ha predisposto alcune modifiche al percorso con ... (bergamonews)

Torna la Sfilata di Mezza Quaresima: le modifiche alla viabilità e il percorso della manifestazione: Mezza Quaresima, domenica 17 marzo torna la sfilata in centro a Bergamo : le modifiche alla viabilità e il percorso della manifestazione ...bergamonews

scritto da Laura Arrighetti: E ntrata a pieno diritto nel circolo che raduna i più grandi Carnevali storici dell’Italia, la «Sfilata di Mezza Quaresima» torna questo fine settimana in veste speciale per festeggiare un anniversari ...ecodibergamo

Sfilata di Mezza Quaresima, i preparativi: «Intere comunità al lavoro da mesi»: LA STORIA. Cosa c’è dietro le quinte della Sfilata di Mezza Quaresima Gruppi affiatati, intere comunità, pronte a mettersi in gioco per mesi per realizzare il carro, le coreografie, i costumi. Un lav ...ecodibergamo