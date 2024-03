Messina | arrestato per corruzione Maurizio Croce | ex candidato sindaco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 La Guardia di Finanza diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone (due poste ai domiciliari, la terza ha la misura interdittiva della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione), indagate, a vario titolo, per una serie di fatti corruttivi nell’ambito dell’aggiudicazione e dell’esecuzione di appalti, promossi dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia. Ai domiciliari è stato posto anche l’attuale consigliere comunale di, che eranelle ultime elezioni amministrative con il Centrodestra ed ex commissario per il dissesto idrogeologico., 53 anni, è stato anche assessore regionale al Territorio e ...