Meret si racconta | “Il mio sogno è vincere il Mondiale | vi dico una cosa su Napoli” VIDEO

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel format “Get to know” della SSC, il portiere Alexha svelato sogni, idoli, passioni e il suo luogo preferito a. Alex, portiere deldal 2018, si èto ai tifosi attraverso undel format “Get to know” pubblicato sui canali ufficiali del club azzurro. Ecco le principali rivelazioni del numero uno campione d’Italia. Ilnel cassetto “un” è il grande obiettivo cheinsegue sin da bambino. A 26 anni, il friulano spera di poter un giorno realizzare questo incredibile traguardo. L’idolo da piccolo “Gianluigi Buffon” è stato il modello a cuisi è ispirato da giovane. L’ex portiere della Nazionale è stato un vero e ...

Meret: "Sogno di vincere il Mondiale, Buffon mio idolo. Vi svelo il mio luogo preferito a Napoli, Udine nel cuore": Il portiere azzurro si è raccontato ai microfoni della SSC Napoli tramite un video del format "Get to know". Alex Meret è da diversi anni un portiere di proprietà del Napoli (precisamente dal 2018), ...areanapoli

Samardzic racconta: "In estate ho vissuto una situazione spiacevole": Il centrocampista dell'Udinese, Lazar Samardzic, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo mancato approdo all'Inter.areanapoli

SKY - Champions, Barcellona-Napoli, la probabile formazione: tornano dal primo minuto Rrahmani, Olivera e Traorè: Dopo il pareggio del Maradona nella gara d'andata conclusa con il punteggio di 1-1, il Napoli vuole provare ad accedere ai quarti di finale di Champions League. Per farlo, gli uomini di Calzona dovran ...napolimagazine