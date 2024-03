Mercy | svelata la data di uscita del thriller con Chris Pratt

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Abbiamo qualche notizia in più in merito all’di, actioncone Rebecca Ferguson Diretto dal Timur Bekmambetov, il film degli Amazon MGM Studiosha da poco aggiunto nel suo cast, oltre al protagonista, l’attrice Rebecca Ferguson. Ora sappiamo anche qualcosa in più riguardo alladidella pellicola. Sembra proprio chevoglia aggiungere un po’ di pepe al box office di fine estate del prossimo anno. È stata infatti rivelata ladidelche vedrà come protagonistie Rebecca Ferguson. Amazon MGM Studios distribuirà questo ...