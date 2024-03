Mercenari e praterie | alle origini del Cile di Pinochet

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Commerci divamenti, terre da dominare, civilizzazione insanguinata. è un western fuoriclasse, documentato e spietato, ambientato in Patagonia nei primi ‘900, quando uno americano, un soldato inglese e un mezzosangue vengono assunti da un latifondista per definire i possedimenti a scapito dei nativi selk’nam. Classico? Sì, nelle, nei colori e negli "sconfini" per la conquista, ma per l’autore è dichiaratamente un viaggiodeldi... Esordio, era a Cannes. S.D.