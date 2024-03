Meloni e von der Leyen al Cairo per l’accordo Ue-Egitto | ma l’intesa scatena le polemiche all’Eurocamera | “Soldi a chi nega i diritti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un accordo con l’rischia di trasformarsi in un fallimento come quello con la Tunisia. Un fallimento che potrebbe costare all’Unione europea milioni di euro. Gli eurodeputati Mounir Satour dei Verdi, Udo Bullmann dei Socialisti e Karen Melchior di Renew Europe hanno convocato una conferenza stampa per criticare la scelta della presidente della Commissione, Ursula von der, di recarsi inil 17 marzo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia, al premier belga e presidente di turno del Consiglio europeo, Alexander De Croo, e al primo ministro greco Kyriakos M?tsotak?s, per siglare un nuovo accordo con Ilche, da quanto si apprende, dovrebbe contenere anche un’intesa sui migranti. L’esborso di fondi Ue all’è “problematico e ingiustificato” tenendo ...