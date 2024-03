Medvedev sminuisce la striscia vincente di Sinner | “Prima o poi tutto finisce | io sono arrivato a 20”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Jannikaffronterà il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano scenderà in campo questa sera (ore 19.00) per incrociare l’attuale numero 32 del ranking ATP, partendo con tutti i favori del pronostico ma senza sottovalutare un avversario capace di battere due big come Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas negli ultimi giorni. Il fuoriclasse altoatesino insegue la semifinale sul cemento statunitense, dove farebbe poi i conti con ildella sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. L’attuale numero 3 del mondo, in piena bagarre con Alcaraz per il secondo posto nella graduatoria internazionale, ha aperto una serie di 18 vittorie consecutive: tre nella trionfale Coppa Davis dello scorso novembre, sette in occasione dell’apoteosi agli Australian Open a gennaio, cinque ...