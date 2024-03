Medvedev | “La striscia di vittorie di Sinner? Io ne ho fatte due più grandi | prima o poi qualcuno ti ferma”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Ladi? Io stesso ho avuto dueserie consecutive nella mia carriera: una di 21 e l’altra di 20, qualcosa del genere. Onestamente non avrei mai pensato di potercela fare”. Lo ha detto in un’intervista Daniil, numero quattro al mondo, parlando delladidi Jannik, che di recente lo ha scavalcato balzando al numero tre del ranking: “Quando sei in una serie diconsecutive, la sensazione è fantastica. Sono convinto che sia quello che sta provando in questo momento. Ma arriva un momento in cui tutto finisce. Penso che Novak Djokovic abbia il record, 46o giù di lì, peròlo hato”. SportFace.