Medico va a casa della 15enne appena dimessa dal pronto soccorso e le salva la vita | «Non ero sereno | volevo approfondire»

Una storia che merita di essere raccontata quella che arriva da Fermo. Perché, per fortuna, ci sono medici che fanno la differenza, che indossano il camice consapevoli che, il loro, non è un ... (thesocialpost)

Francesco Bernetti Evangelista, chirurgo in pensione che lavora per la cooperativa di supporto al pronto soccorso di Fermo , dopo il turno di notte ha suonato il campanello dei genitori della ... (corriere)

Dopo il turno di notte, medico va a casa della paziente e le salva la vita

Non riusciva a non pensare alle condizioni di salute di quella ragazzina di 15 anni, andata via alle 3 del mattino da Pronto Soccorso di Fermo con la famiglia, quindi, dopo il turno di notte, è andato ...sardegnalive

