Medici e infermieri | sos aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Neanche un paio d’anni fa li chiamavamo eroi, sembra passata una vita e mezzo, o forse anche di più. Poi ce ne siamo dimenticati in fretta, un po’ come quei politici che parlavano degli insegnamenti lasciati alla sanità da una pandemia con migliaia e migliaia di vittime. I dati dell’Inail al 31 dicembre 2022 (ma quelli ancora provvisori dell’anno scorso seguono lo stesso trend) certificano un aumento dei casi die violenze ai danni die personale sanitario: oltre 1.600 denunce a livello nazionale, circa il 10% degli infortuni capitati a chi lavora in corsia in un ospedale pubblico, contro una media del 3% nel privato. “In gran parte sono parenti e amici del paziente a compiere violenze – scrive la Cisl Fp delle Marche – e le categorie professionali più colpite sono, operatori ...