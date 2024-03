Media palestinesi | spari sulla folla a Gaza | almeno 6 morti e 83 feriti Nasrallah in tv | “Netanyahu ha perso” Mar Rosso | Houthi pronti a intensificare gli attacchi durante il Ramadan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – Chiamata di Hamas aiperché affrontino le forze di sicurezza israeliane e sostengano la lotta di. E con il primo venerdì di, domani, inviata chi può a marciareSpianata delle moschee a Gerusalemme contro le misure di Israele. Intanto si attende la ripresa dei colloqui al Cairo per una tregua e un accordo sul rilascio degli ostaggi. Displaced Palestinians collect food donated by a charity before an iftar meal, the breaking of the fast, on the first day of the Muslim holy fasting month ofin Rafah, on the southernStrip on March 11, 2024, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas. (Photo by AFP)hanno denunciato che ci sono ...