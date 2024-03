Mbappé Psg | proprio nell’anno dell’addio è possibile il Triplete

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Kylianpotrebbe completare il– Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League – prima di dire addio al Psg Con il 3-1 di ieri sera sul Nizza (gol di, Fabian Ruiz e Beraldo, momentaneo 2-1 di Laborde), il Psg approda alle semifinali di Coppa di Francia. L’appuntamento in questa competizione, che il club non vince dal 2021, è per il 3 aprile, quando si troverà di fronte il Rennes. «Un altro passo sulla strada verso tutte le nostre conquiste», ha commentato il sito del club. Il Psg rimane in corsa per centrare il, che rappresenterebbe il coronamento dei tanti sforzi economici fatti in questi anni. Luis Enrique si è detto molto soddisfatto della prestazione con il Nizza: «Penso che abbiamo giocato i primi 35 minuti del primo tempo in modo superbo. Un livello molto alto contro uno dei ...