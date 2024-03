Maturità | il sondaggio | Impreparati 9 su 10

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per tutti i maturandi, il conto alla rovescia è scattato l’11 marzo: meno 100 giorni al fatidico esame di Stato. Per l’occasione, ScuolaZoo ha realizzato unche ha coinvolto 4277 studenti da cui emerge una panoramica sul loro stato d’animo, sulla percezione della propria preparazione e un bilancio dei cinque anni di scuola che si stanno per concludere. Ecco cosa è emerso. In base ai dati raccolti, solo il 13% degli studenti si sente “molto preparato”, mentre il 60% oscilla tra “Poco preparato” e “Per nulla preparato”. La preoccupazione cresce quando si parla degli esami scritti e orali: il 39% degli intervistati si dichiara “molto preoccupato” per gli scritti, percentuale che balza al 52% per l’orale. Notoriamente temuto, lo scritto di greco per gli studenti del liceo classico vede addirittura il 58% degli intervistati esprimere un elevato livello di ansia. ...