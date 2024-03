Matrimonio a prima vista 12 | il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis sulla terza puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Su Real Time è andata in onda ladella dodicesima edizione di. A commentarla insieme a noi ci sonoDe, protagonisti della quarta stagione del format. A seguire eccovi l’opinione di, a cui faranno seguito le pagelle disui protagonisti del programma, mentre in fondo all’articolo trovate il video“a caldo” di, disponibile anche sul suo canale YouTube. Dopo aver visto i primi tre matrimoni ci prepariamo per l’altra novità di questa stagione: il quarto. E speriamo che vada meglio. Ilaria Zanoli e Fabio Rossi, entrambi di 34 anni. Ilaria super positiva, sempre sorridente. ...