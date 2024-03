Maticmind all’Inclusion Job Day | la società a caccia di nuovi talenti

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’inclusione non può prescindere dal mondo del lavoro. Facilissimo da dire, ma ancora troppo complesso per essere dato per assodato. In quest’ottica, l’appuntamento con l’Inclusion Job Day, la Giornata dell’Inclusione sul mercato del Lavoro, in programma online il 15 marzo, rappresenta un evento che si propone di fornire risposte concrete in ottica di opportunità professionali a persone con disabilità o appartenenti a categorie protette. All’evento, ideato da Hidoly e Cesop Hr Consulting Company parteciperà anche, realtà di riferimento nel settore Ict, legato cioè alle tecnologie connesse ai sistemi integrati di telecomunicazione. L’azienda incontrerà ragazze e ragazzi, con esperienze e livelli di professionalità differenti, per scovareda immettere in organico (durante la passata edizione il 60% dei ...

