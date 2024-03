Masters 1000 Indian Wells | Sinner piega facilmente Lehecka in due set | sono 19 le vittorie in fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) JannikstendeJirie si guadagna il pass per le semifinali deldi2024. L’altoatesino si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco. La score diconsecutive da inizio anno diventa così di 19, a meno uno dall’inizio da 20-0 di Rafa Nadal nel 2022.eguaglia così anche il risultato della passata stagione nello stesso torneo, quando fu sconfitto in due set in semifinale da Carlos Alcaraz. Tra due giorni potrebbe esserci il remake della sfida contro lo spagnolo, se il numero 2 al mondo dovesse battere Alexander Zverev nel suo quarto di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Avvio tranquillo con i due giocatori che tengono ...