Marzia non l' ho uccisa io Poi ritratta | L' hanno trovata morta Ad aprile il processo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le lettere scritte da uno degli imputati per l'omicidio diCapezzuti contengono affermazioni ezioni: adil

Greta Farina nel 2015 ha iniziato a praticare judo. Per avere una sicurezza maggiore di sé e per essere stata vittima di catcalling. 22enne, frequenta una scuola di fotografia a Milano e oggi ... (open.online)

Aldo Grasso stronca le inchieste “aliene” di Pierfrancesco Diliberto, meglio noto come Pif. A gennaio, il conduttore e regista palermitano […] (perizona)

Repubblica - Non solo la multa: possibile altra conseguenze per ADL dalla Uefa: Nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che rischia squalifica e multa, l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare ...tuttonapoli

Scomparsa di Giovanna Renzini, il ricordo del vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani: Queste le parole del consigliere regionale Andrea Biancani, che prosegue: "Mia moglie Marzia, che la conosceva bene, in quanto amica e collega, mi ha aiutato a trovare le parole per ricordarla e per ...viverepesaro

Roberta Gatani: “Affrontare la mafia oggi richiede un impegno maggiore rispetto al passato” fotogallery video: alcuni docenti – tra cui la responsabile Marzia Ferraris – e i rappresentanti della Polizia locale. “Paolo Borsellino è stato un grande servitore dello Stato – dichiara Marchesi -. Benché ai funerali ...bergamonews