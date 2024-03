Marsiglia | rischio remuntada ma qualificato! Correa spettatore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il 4-0 dell’andata, ilrischia di farsi clamorosamente rimontare sul campo del Villarreal: 3-0 per gli spagnoli fino al gol della tranquillità segnato da Clauss nel recupero, che fissa il punteggio sul 3-1 e qualifica i francesi. Per Joaquinsolo panchina. PROGETTO RISCATTO – Buone notizie per l’Inter dall’Europa League: ilvola infatti ai quarti di finale della competizione, aumentando le chance di arrivare in Champions League, il che farebbe scattare il riscatto automatico di Joaquin. Non tutto va per il meglio, però, per i francesi, che dopo il 4-0 comodo dell’andata rischiano di capitolare sul campo del Villarreal. Gli spagnoli riescono infatti a trovare subito un gol nel primo tempo, a cui ne seguono due nella ripresa, portandosi sul 3-0 nel finale. A scongiurare lo ...