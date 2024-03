Marsiglia | Correa contro il Villarreal non gioca neanche col turnover

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Stagione da dimenticare per Joaquin, più dell’esperienza negativa all’Inter. L’attaccante argentino non è titolarein, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League nonostante il risultato a favore dopo il 4-0 dell’andata. ANCORA PANCHINA – Altra esclusione severissima per Joaquinin occasione della sfida di ritorno di Europa League tra, in casa degli spagnoli. I francesi, forti del risultato dell’andata con il 4-0, si presentano in Spagna per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League con una formazione ufficiale certamente rivisitata rispetto l’undici visto in campo all’andata. Ciò nonostante, l’argentino di proprietà dell’Inter è stato ugualmente escluso e ...