Marito e moglie muoiono tragicamente in spiaggia | “Lui ha avuto un infarto | lei è annegata provando a salvarlo”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una coppia di pensionati è morta in una spieggia caraibica. I coniugi, identificati come Rosaline e David John Foster, rispettivamente di 77 e 76 anni, hanno perso la vita dopo un tragico susseguirsi di eventi nell’isola di Carriacou. I due sono stati rinvenuti sabato scorso sulla sabbia della L’Esterre Paradise Beach. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, fonti della polizia locale spiegano che la donna sarebbe deceduta nel tentativo disperato di salvare il, colpito da un improvviso attacco di cuore mentre si trovava in acqua. “I fatti di base sembrano suggerire che l’uomo potrebbe averun attacco di cuore e che la signora potrebbe essere andata in suo aiuto, annegando poco dopo”, ha dichiarato l’agente Ardell Lewis alla BBC News. Ilè stato trovato senza vita sulla sabbia, mentre laè ...