Marine Le Pen | “Appoggio incondizionato all’eroica resistenza ucraina No ai bluff di Macron”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sìalla causae al popolo di Kiev, definito “martire” dell’aggressione di Mosca ma nessuno sconto alla politica irresponsabile del presidente, che sta sfruttando cinicamente il conflitto a fini elettorali. Questo il senso del lungo intervento diLe Pen, leader del Rassemblement national, davanti all’Assemblea francese chiamata a votare, due giorni fa, sugli aiuti a Kiev dopo un dibattito molto vivace, seppure il voto fosse simbolico e non vincolante. Un voto sul quale i deputati di Rassemblement national si sono astenuti. Al centro del dibattito l’accordo bilaterale di sicurezza franco-ucraino per il quale Parigi si impegna a fornire fino a 3 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo, rispetto a 1,7 miliardi di euro nel 2022 e 2,1 miliardi di euro nel 2023. Le Pen: massimo sostegno ...

