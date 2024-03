Marcell Jacobs torna in gara | svelati i primi 100 metri | mirino sugli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)sarà una delle grandi stelle del Meeting di Ostrava, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). L’appuntamento è per il prossimo 28 maggio nella località della Repubblica Ceca. Il Campione Olimpico dei 100ha dunque scelto questo evento per scaldare le gambe in vista deglidi Roma, in programma dal 7 al 12 giugno. Il velocista lombardo, che attualmente si sta allenando in California, non gareggia dallo scorso 10 settembre, quando si espresse in 10.08 a Zagabria, dopo il 10.05 di Xiamen e l’argento conquistato con la 4×100 ai Mondiali di Budapest.ha deciso di cambiare allenatore e trasferirsi negli USA dopo un paio di stagioni funestate da ...