Maratona sul bilancio al traguardo La stangata delle tasse in arrivo | Così chiudiamo con il passato

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel 2024 nelle casse pubbliche entreranno quasi 47 milioni di euro di. Con una manovra su Irpef e Imu, portate al massimo dell’aliquota, per coprire parte dei 20 milioni di euro che il Comune dovrà sborsare dopo la chiusura del lodo gas che ha decretato il maxi-risarcimento ad A2A per la decennale vicenda dell’acquistoreti. Un aumento necessario, secondo il sindaco Giacomo Ghilardi per "chiudere cole guardare al futuro. Nonostante il pesante debito ereditato, abbiamo fatto quadrare i conti. I sacrifici non mancheranno ma è altrettanto vero che non ci saranno revisioni sui servizi né rinunceremo ai progetti importanti per lo sviluppo della città". Di altro avviso l’opposizione che parla di "propaganda". "Dovevano trovare il modo di giustificare la decisione di aumentare le, una decisione ...

Tadesse Abraham vince la Maratona di Barcellona 2024 e lo fa stabilendo il record del percorso , tagliando il traguardo in 2:05.00. Giornata da incorniciare per il 41enne nativo dell’Eritrea ma ... (sportface)

Iliass Aouani si è distinto alla Maratona di Barcellona, tagliando il traguardo in quarta posizione con il tempo di 2h08:05. Il 28enne milanese è tornato in gara sui 42,195 km, a due settimane dal ... (oasport)

