Maratona di Roma 2024 | oltre 50 mila partecipanti | 42 km | staffette e Fun Run da spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo– È una gara dai grandi numeri l’Acea Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo. Attesi19iscritti annunciati dagli organizzatori sulla distanza di 42,195 km e un totale di40persone che correranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri. Al viada tutta Italia e da 110 nazioni, con più di 10stranieri nella, per generare un indotto economico di diverse decine di milioni di euro. La manifestazione allestita per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle è stata presentata oggi nella spettacolare cornice dei Mercati di Traiano e avrà tante novità in programma per proiettarsi ...