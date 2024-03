Mappa meteorologica dell’eclissi solare totale | monitora le condizioni nuvolose storiche vicino a te

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 14 marzo 2024)della copertura nuvolosa per l'eclissiIl 8 aprile sarai testimone dell'ultima eclissinegli Stati Uniti o in Canada fino al 2044. L'evento potrebbe perdersi se il cielo sarà coperto di nuvole mentre la luna si interpone tra sole e Terra. Se hai in programma di osservare l'eclissi, scopri la copertura nuvolosa storica del luogo che hai scelto inserendolo nella casella di ricerca. Il Times metterà a disposizione i dati più recenti in vista dell'8 aprile. Scopri la nuvolosità storica nella tua posizione Le previsioni a lungo termine sulla nuvolosità non sono del tutto attendibili, ma