Manovre salavavita in età pediatrica | ecco il corso per genitori e caregivers

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – Apprendere lesalvavita e disostruzione delle vie aeree in età. È questo l’obiettivo del “per la sicurezza del bambino” organizzato il 26 marzo dalle 15 alle 18 dal Consultorio familiare Valdarno in collaborazione con l’Emergenza Sanitaria – 118 all’interno dell’Auditorium dell’ Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. I programmi di divulgazione sulla prevenzione e sulla gestione dei traumi pediatrici rappresentano il modo più efficace di ridurre gli eventi traumatici e, di conseguenza, la probabilità di morte o di lesione grave. Da qui l’importanza di informare, con un linguaggio semplice e facilmente fruibile, tutti coloro che sono in contatto con neonati e bambini (), per prevenire i traumi più frequenti in età ...

