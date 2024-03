Manolo Romero | ex osservatore Real Madrid | “Scambierei Kvara con Vinicius”

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) La prossima stagione il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avvierà una vera e propria rivoluzione. Tutti sono a rischio dopo la pessima stagione e la qualificazione in Champions League rappresenta l’ultimo obiettivo stagionale che non può certamente fallire. Anchetskhelia potrebbe essere in discussione. L’attaccante azzurro è calato molto così come tutta la squadra L'articolo