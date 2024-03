Manipolazione dell’Euribor | Codici | “I giudici milanesi dimostrano un orientamento filo-imprese | ma la Cassazione parla chiaro”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tira una brutta aria nelle aule di giustizia italiane. L’ordinanza delladel 13 dicembre sul tema dellada parte di un cartello di banche, sanzionato dalla Commissione Europea, sembra essere carta straccia per alcuni, protagonisti di sentenze che l’associazionecontesta con fermezza. Ilsul caso Euribor: “I reclami presentati sono stati respinti con provvedimenti che lasciano allibiti. Troppo spesso ilombardi hanno orientamenti” “Si sta creando confusione in una situazione che invece è chiarissima – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e, come capita spesso in questi casi, a rimetterci sono i cittadini. Nelle ultime ...