(Di giovedì 14 marzo 2024) Sabato 16 e sabato 23 marzo, d11, a Sondrio in Piazza Garibaldi, si terranno duesilenziose per ribala necessità di un “Cessate il fuoco“ a, ine ovunque ci siano. Non sono previste installazioni, semplicemente i partecipanti porteranno cartelli con scritte sul tema. I 2 eventi sono promossi da un gruppo di “Donne per la pace“ che ha già organizzato un sit-in davanti alla Prefettura l’8 marzo, cui hanno partecipato un centinaio di persone e che si è concluso con la consegna al vice-prefetto di un documento firmato da 40 donne, con il quale si chiede che l’Italia si attivi per arrivare al cessate il fuoco come primo passo inzione di una soluzione politico-diplomatica dei conflitti aperti, ? fermare il riarmo, l’invio di ...

L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info afferma che in occasione dei funerali di Alexey Navalny o di altre manifestazioni in memoria dell'oppositore morto in carcere sono state fermate almeno ... (quotidiano)

Vittorio Feltri , direttore del quotidiano Libero, ha pubblicato un tweet in cui si interroga sull'utilità delle manifestazioni di piazza, bollando Quelle degli studenti come " occasioni per non ... (orizzontescuola)

Manifestazioni per dire basta alle guerre a Gaza e in Ucraina: Due Manifestazioni silenziose a Sondrio per chiedere un "Cessate il fuoco" a Gaza e in Ucraina, promosse da un gruppo di "Donne per la pace".ilgiorno

Bari, cambia il regolamento: per partite e concerti i privati devono pagare la polizia locale: per le quali l’amministrazione comunale, con atto formale, ha riconosciuto uno specifico interesse pubblico; eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio; le ...quotidianodipuglia

La tassa di soggiorno non basta. Pontremoli investe per il turismo: L’assessore Buttini ha anche svelato l’incasso annuo del Museo delle statue stele: nel 2023 è stato 104.759 euro contro 100.187 euro di spese di gestione. Le spese della Compagnia del Piagnaro per ...lanazione