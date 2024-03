Mamma diventa virale dopo aver fatto indossare al figlio maglietta con scritto “Sono un bullo” a scuola

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 14 marzo 2024) Che il bullismo non abbia assolutamente posto nel mondo è qualcosa che ci viene insegnato, o almeno, dovrebbe essere insegnato a tutti, fin dalla più tenera età. Rendere la vita di qualcun altro un’infelicità, costringerlo od obbligarlo a fare cose contro la sua volontà, molestarlo o intimidirlo o sottoporlo ad abusipratiche spregevoli. In un mondo ideale, il bullismo è qualcosa che nessuno dovrebbe subire. Purtroppo non viviamo in un mondo ideale e il bullismo è ancora diffuso nelle scuole e nei luoghi di lavoro, a volte anche a casa. L’approccio migliore per affrontare i bulli varia a seconda di chi lo chiede. Ma unadel Texas ètaqualche anno fagestito una situazione particolarmente delicata in un modo che ha attirato lodi e critiche in ...