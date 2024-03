Malore sul campo di calcetto | Matteo a 42 anni lascia cinque figli

Brescia – “Sto benissimo, è stata una cosa episodica. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli, va tutto bene . Vi ringrazio tantissimo per l’affetto che mi avete dimostrato”. Con queste parole in ... (ilgiorno)

"Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore , dovuto ai suoi precedenti problemi di salute , Loredana non potrà andare in scena". Con questo messaggio apparso ieri, 11 marzo, sul ... (ilgiornaleditalia)

"Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore , dovuto ai suoi precedenti problemi di salute , Loredana non potrà andare in scena". Con questo messaggio apparso ieri, 11 marzo, sul ... (ilgiornaleditalia)

Loredana Bertè: dopo il Malore e il ricovero arrivano le dimissioni: Finalmente arrivano buone notizie per Loredana Bertè, la cantante infatti dopo il Malore accusato pochi giorni fa che ha portato al ricovero e di conseguenza il rinvio del concerto a Roma e a Varese, ...erreemmenews

Le prime parole di Loredana Bertè dopo il ricovero: "Mi hanno fatto una terapia d'urto": aggiornando i follower sul suo stato di salute. Il Malore, poi il ricovero in ospedale Negli ultimi tre giorni Loredana Bertè è stata ricoverata in una clinica romana a seguito di un Malore avuto ...ilgiornale

Loredana Bertè racconta il Malore e il ricovero: «Mi hanno fatto una terapia d’urto»: Posticipata anche la data del tour a Varese: «Sono mortificata ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi» ...iodonna