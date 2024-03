Malattie rare | italiani creano organoide d’osso per studiarle e testare nuove cure

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per la prima volta è stato creato in laboratorio und'osso, una riproduzione tridimensionale del tessuto cartilagineo e osseo umano, utilizzando cellule staminali scheletriche di pazienti con la sindrome di Hurler, per studiare i meccanismi e sperimentare trattamenti più efficaci per questa malattia genetica rara pediatrica che colpisce in Europa un bambino su 100mila.