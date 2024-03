Malattie al fegato | lo studio Il ruolo degli inquinanti sui luoghi di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Materialisul luogo die sviluppo diepatiche: una ricerca condotta dal Sant’Orsola ha riscontrato una possibile correlazione tra questi due elementi. L’esposizione prolungata per diversi anni aquali metalli, coloranti, refrigeranti a cloro, emissioni di gas di scarico e pesticidi porterebbe a una maggiore probabilità di incorrere in gravidel. "Ci tengo a specificare che l’intento non è quello di suscitare allarmismi, per stabilire una correlazione causa-effetto con specificiservirebbero ulteriori studi" sottolinea Francesco Tovoli, ricercatore dell’unità operativa di Medicina interna,epatobiliari e immunoallergologiche (diretta da Fabio Piscaglia). "La nostra ricerca ha ...