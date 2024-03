Macron si allarga a est | e compete anche con Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) In un complicato momento politico, il presidente adotta la sua nota tattica del rilancio. E cerca opportunità per l’industria francese. In un’area dove si sta muovendoil nostro Paese. Il presidente francese è sotto pressione sia all’estero sia in casa propria. All’estero la sequenza di colpi di Stato che nello scorso quinquennio ha interessato l’Africa - Niger, Burkina Faso, Sudan, Guinea, Ciad e Mali - si è tradotta in una perdita secca di profondità strategica per Parigi. Crisi ulteriormente amplificata dal disimpegno del finanziere bretone Vincent Bolloré, il cui ramo logistico africano era storicamente considerato come una naturale estensione dell’Eliseo ma è stato ceduto di recente. Sul fronte domestico, invece, è ormai aperta la corsa alle prossime Presidenziali. Marine Le Pen scalpita, convinta che sia davvero arrivato il suo turno per insediarsi ...