Macron | “Non escludo l’invio di truppe in Ucraina | rivendico le mie parole La Russia non deve vincere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Niente passo indietro. Anzi, Emmanuel“rivendica” le sue affermazioni suldieuropee in: “Noi abbiamo un obiettivo: lanon può e non“, ha dichiarato il presidente francese in un’intervista a reti unificate ai principali telegiornali del suo Paese. “di evocare questa possibilità“, ha continuato il presidente: “Abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario. Non siamo in un’escalation. Non siamo in guerra contro la, ma non dobbiamo lasciarla”, ha affermato Marcon. Dieci giorni fa le sue dichiarazioni avevano diviso i Paesi Nato e Ue (Palazzo Chigi aveva commentato con: “Ipotesi non contemplata”), ma il presidente francese va avanti per la sua ...