Ma tu non sembri autistica! Il libro che racconta la neurodivergenza vista da dentro

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Chi puòre meglio una condizione di chi la vive in prima persona? Nonostante questo -e nonostante il proliferare degli studi sul tema e la maggiore attenzione e sensibilità- l’autismo èto quasi esclusivamente dall’esterno. Le auto-narrazioni, come quella offerta da Bianca Toeps in Ma tu non(Il Margine), si pongono invece come strumento utile ad altre persone con autismo, come modo per condividere esperienze e soluzioni funzionanti. Allo stesso tempo, però, senza mai tralasciare i consigli per i neurotipici nelle loro interazioni con persone con un disturbo dello spettro autistico. LEGGI ANCHE – ‘Dune’, quattro fumetti per scoprire la saga con Zendaya e Timothée Chalamet Partendo dalla propria infanzia e attraversando manuali di psichiatria, le attuali teorie sull’autismo ...