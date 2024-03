Lusso | gli accessori guidano la crescita dei micro brand

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilriporta l’attenzione dei grandi investitori sul ruolo del prodotto e sulle sue connessioni con il pubblico. Questo meccanismo d’acquisto che si serve sopratutto dei social è stato utile per i grandima necessario per quelliche devono saper investire sul prodotto unico, capace di avvicinare a se più consumer possibili. Sono glii grandi protagonisti del dibattito produttivo del nuovoche cresce dietro i big name del fashion.: ie l’unicità Laproduttiva che ha visto i nomi più noti raddoppiare il proprio pubblico si muove in contemporanea con la parte economica, e questo lo sanno bene anche i. Saper unire unicità e ...