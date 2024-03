L’urlo di Griezmann quando Sanchez sbaglia il rigore | un insulto senza alcun rispetto

Inter, Madrid stavolta è amara: ai rigori sbagliano Sanchez, Klassen e Lautaro e l'Atletico va ai quarti: Al Wanda Metropolitano, davanti a 69.196 spettatori (record) è Diego Pablo Simeone a esultare, braccia al cielo, la qualificazione ai quarti. A Madrid l'Inter si arrendono ai calci ...ilmessaggero

Atletico Madrid-Inter 5-3 ai rigori, pagelle: Lautaro, errore fatale. Thuram un fantasma. Inzaghi fuori dalla Champions: Inter fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale: fatali i rigori contro l'Atletico Madrid nel match di ritorno disputato in trasferta. 2-1 per gli spagnoli ...leggo

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:: I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle ...eur-lex.europa.eu