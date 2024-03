Lukaku non c’è | Dybala può riposare | De Rossi si affida ad Azmoun e Baldanzi a Brighton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per la prima volta da quando è arrivato, squalifica a parte, Romelunon giocherà neanche un minuto in una partita della Roma. L’attaccante belga è rimasto a casa (insieme a Renato Sanches e Smalling) e non ha preso parte alla trasferta che vedrà i gialloscendere in campo all’Amex Stadium contro ildi Roberto De Zerbi nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo il 4-0 inflitto agli inglesi nel match di andata. Il motivo l’ha spiegato Daniele Denella conferenza stampa della vigilia, parlando di un vecchio problema all’anca che ogni tanto presenta il conto e che richiede qualche giorno di riposo. Big Rom salta ile forse non solo, ma Deper ora pensa solo all’Europa. Il largo vantaggio acquisito all’Olimpico non fa stare tranquillo ...