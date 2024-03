Luisa Ranieri e i meccanismi compensatori per «aggirare» la dislessia | ecco quali sono

“ Luisa come Lolita (Lobosco, la fiction di cui è protagonista) fa i conti con l’età che è passata, ma lo fa in maniera abbastanza serena perché l’età che passa significa maturità, significa ... (milleunadonna)

“ Luisa come Lolita (Lobosco, la fiction di cui è protagonista) fa i conti con l’età che è passata, ma lo fa in maniera abbastanza serena perché l’età che passa significa maturità, significa ... (milleunadonna)

Torna stasera, in prima serata su Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco. Il Vicequestore della polizia di Bari ha un nuovo caso da risolvere, mentre tutte le coppie entrano in crisi e non arrivano ... (comingsoon)