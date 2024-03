Luisa | figlia di madre anonima | “Ho cercato a lungo la mia famiglia Quando ho ritrovato i miei fratelli è stato come nascere un’altra volta”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lasciata in ospedale, scopre a 18 anni di essere stata adottata. «Amavo igenitori, ma volevo conoscere le mie origini. Ero stata abbandonata per disperazione. Grazie a un appello in tv, una donna che aveva conosciuto miami raccontò la mia storia”