Lui mi ha chiesto di andare a vivere insieme ma io ho dei dubbi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 14 marzo 2024)a conè una decisione seria e importante, presa di comune accordo, che ci porta a condividere la vita. Se da un lato questo passo ci elettrizza per la prospettiva di fare un salto di qualità nella relazione con il nostro amato partner, dall’altra ci sconcerta perché capiamo quanto questa decisione sia carica di responsabilità e ci esponga a una serie di problemi pratici che non abbiamo mai affrontato in precedenza. Dobbiamo esserne coscienti per non prendere decisioni avventate, ma poi concediamoci di tuffarci in quest’avventura: se siamo innamorati, non ci serve nient’altro per essere felici. O quasi. Dunque, se abbiamo scelto la convivenza ci siamo assunti un impegno reciproco, che si basa sul desiderio di condividere la quotidianità, ma anche il progetto di scegliersi definitivamente, sposarsi o fare un figlio. È legittimo essere ...