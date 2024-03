Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una rivelazione dell’ex segretario generale dell’Onu Ban Ki-Moon, il quale avrebbe scoperto chenon sarebbe uno Stato sovrano dato che non avrebbe maicon la. Si cerca di far passare l’idea chesia ancora parte della, e per questo, e per questo Mosca potrebbe entrare in Ucraina quando desidera. Questo è quello che si legge in numerosi post su Facebook che condividono lo stesso testo. Tuttavia, in realtàhacon lanel 2003. Per chi ha fretta:hacon la ...