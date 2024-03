Lucchese | una trasferta molto delicata Gorgone senza Visconti | Fazzi in dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lasciata alle spalle la vittoria sull’Olbia, ora laè attesa da due partitedelicate e difficili: la prima domani sera, a Chiavari, contro l’Entella, una "big" in evidente ritardo sulla tabella di marcia preventivata, ma pur sempre complesso forte e ricco di individualità; la seconda al "Porta Elisa", contro la capolista Cesena che, pur avendo nove punti di vantaggio sulla Torres, continua nel suo straordinario percorso,guardare in faccia nessuno. E’ ovvio che sarebbe di fondamentale importanza, in prospettiva play-off , riuscire a mettere altro "fieno" in cascina. E i primi punti potrebbero arrivare proprio dalla sfida di domani sera, a Chiavari, contro l’Entella che, in occasione del match contro la, festeggerà ufficialmente i suoi primi centodieci anni di vita. Data la sua attuale ...