Lucca Summer Festival | ci sarà anche Gazzelle

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 - Il programma del prossimosi arricchisce di un nuovo nome italiano, quello di, reduce dal successo della sua partecipazione aldi Sanremo e dai sold out del tour che sta tenendo nei principali palasport Italiani. Undici date che hanno già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre sold out nella sua Roma. Oggi, dopo essere tornato nel primo palasport che l’ha ospitato, quello del Forum di Assago, con due date sold out e aver riempito il cuore di tutti i presenti,annuncia le date del suo tour estivo tra cui spicca il suo concerto del 26 luglio in piazza Napoleone. I fans sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza ...

