Luca Tescaroli è il nuovo procuratore di Prato

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 - : la nomina è stata votata stamani a maggioranza, con 3 astensioni, dal plenum del Csm.lascia così la Procura di Firenze, di cui èaggiunto. Originario di Adria, in provincia di Rovigo, dove è nato nel 1965, da giovane sostitutoa Caltanissetta ha sostenuto l'accusa al processo per la strage di Capaci. A Roma ha indagato su Mafia capitale e sull'omicidio del banchiere Roberto Calvi mentre a Firenze si è occupato delle indagini sulle stragi mafiose del 1993 e di recente anche di quella riaperta sull'attentato al Rapido 904. Si è occupato anche della scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita dall'ex hotel Astor di Firenze, di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso.

