Luca Nardi | l' ultimo tassello | tennis | chi sono i fenomeni italiani della Generazione T

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nelitaliano va così. Un giorno ti svegli e scopri l'esistenza di Luciano Darderi che vince un torneo dalle qualificazioni, scala sessanta posizioni nel ranking ed entra trai primi cento. Un altro invece ti ritrovi addirittura conche trionfa al terzo set contro Novak Djokovic. Il numero 123 al mondo che ha la meglio sul numero 1, Davide che non solo batte Golia, ma lo strapazza. All'ombra di Jannik Sinner c'è unaditi che sa giocare bene, ha grandi margini di miglioramento e soprattutto sta diventando consapevole di poter lottare per traguardi impensabili fino a qualche tempo fa. Ciò non significa che vedremo un italiano vincere un torneo ogni settimana, pure Sinner prima o poi dovrà perdere in questo straordinario 2024 in cui si è già portato a casa uno Slam ...